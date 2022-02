In Serie B1 femminile, Capo D'Orso Palau cerca l'undicesima meraviglia nella trasferta di domani alle 21 contro Arredofrigo-Valnegri ad Acqui Terme. Prime a punteggio pieno con 10 vittorie in altrettante gare, le galluresi non vogliono fermare la propria marcia in testa alla classifica.

B2 femminile. Si gioca domani il derby tra la Corren Ghilarza e La Smeralda Ossi. La capolista San Paolo riceve Ostia, mentre l'Alfieri Ajò Energia ospita la Fenice Roma.

B maschile. Derby sardo anche a Tortolì tra l'Airone e la VBA Olimpia Sant'Antioco. Sfida ad alta quota per il Cus Cagliari, primo in classifica con una lunghezza di vantaggio sulla Smi Roma, che arriva domenica in Sardegna per affrontare gli universitari. Domani Sarroch gioca in casa contro l'IsolaSacra Athlon Roma. Impegno esterno contro la Fenice Roma per la Silvio Pellico 3P

