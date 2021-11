Con la 2ª giornata, in programma nel fine settimana, entra nel vivo il campionato femminile di calcio. Inaugurata nello scorso weekend dal roboante 21-0 del Su Planu sul Città di Selargius, l’Eccellenza è proseguita ieri con Cagliari Calcio-Su Planu (terminata 0-4), e oggi ci sarà Selargius-Olbia.

Per le galluresi allenate da Giampaolo Gaias l’appuntamento, con fischio d’inizio alle 15 al “San Lussorio”, segna il debutto stagionale dal momento che la gara della 1ª giornata contro il Cagliari Calcio era stata rinviata per ragioni organizzative: la sfida verrà recuperata il 28 novembre a Monti.

Era da diverse stagioni che la città di Olbia non aveva una squadra nel campionato femminile: fanno parte della rosa Adele Pontillo, portiere classe 2005, in difesa Samantha Careddu (2005), Caterina Gala (2006), Fabiana Pinna (2009) e Serena Sanciu (2004), a centrocampo Marta Demelas (2005), Beatrice Derosas (1997), Marina Desole (2004), Silvia Filigheddu (2008) e Sofia Pileri (2005) e in attacco Chiara Padovano (2005) e Francesca Pitittu (2004).

