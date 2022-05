Fine settimana a ranghi ridotti per il baseball e il softball.

Si gioca il recupero. Nell’A1 di baseball la poule scudetto è già entrata nel vivo e il Cagliari, che non si è qualificato tra le prime otto d’Italia, dovrà recuperare l’incontro col Brescia per definire la propria posizione, che potrebbe essere il quarto o il quinto posto. La squadra del manager Walter Angioi, alle 14 di domenica, ospiterà i bresciani dell’Ecotherm, match il cui risultato non cambierà il percorso futuro dei cagliaritani, che poi giocheranno la poule retrocessione con le ultime tre dell’altro girone, Verona, Padova e Castelfranco Veneto.

In serie B, trasferta a Codogno per la Catalana Alghero, che sarà dalle 10.30 di domenica sarà di scena in Lombardia in casa della quinta in classifica, che fin qui ha ottenuto un successo in meno degli algheresi.

Softball. Se in A1 il Nuoro godrà di un turno di riposo, nella serie cadetta la Supramonte Orgosolo, penultima, farà gli onori di casa con l’Avigliana, terza. Si giocherà al diamante di Ilole, a partire dalle 12.

© Riproduzione riservata