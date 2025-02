Vittoria e sorpasso. Nella sedicesima giornata di Serie A femminile, il Cagliari trova la seconda vittoria consecutiva con un bel 3-1 sull’Audace Verona. I tre punti permettono alle rossoblù non solo di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, ma anche di conquistare l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per centrare i playoff scudetto. A firmare il successo del PalaConi, colorato dai tifosi tra striscioni e bandiere, sono state Vecchione (doppietta) e Virdis.

In Serie B maschile, sorridono Jasnagora e San Sebastiano Ussana. La Jasna ha battuto 6-3 in casa il Domus Bresso, mentre l’Ussana si è imposta per 3-2 (sempre in casa) sul Club Sport Roma nello scontro diretto per la salvezza. Sconfitte esterne per Alghero (10-0 contro il Real Sesto) e Quartu (8-3 contro il Cures), mentre l’Elmas è stato battuto 10-4 dallo Spes Poggio Fidoni. Non ha giocato il Monastir per il turno di riposo.

In C1, ritorna alla vittoria il Città di Cagliari primo in classifica con il 7-3 sull’Happy Fitness. Il Villaspeciosa batte 3-2 in trasferta il C’è Chi Ciak e si prende il secondo posto. Il Sestu Sardinia, terzo, pareggia 3-3 sul campo dell’Ichnos Sassari. Vittorie per Domus Chia (3-2 sul Cagliari) e Fanni Futsal Sassari (7-4 sul Villasor). In coda successi pesanti per lo ZB Iron Bridge (8-3 contro la Villacidrese) e Portoscuso (5-2 al Futsal 4 Mori).

Non si è giocato in Serie A2 Élite per la pausa per le nazionali, con la Leonardo che ne ha approfittato per lavorare e ricaricare le pile in vista della sfida contro il Pordenone. Domenica senza gare anche per la Serie B femminile.

