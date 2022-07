Dopo il pareggio sul campo del Settimo Torinese, il Cagliari Baseball prosegue il proprio cammino nella Poule Salvezza della Serie A con un altro doppio incontro lontano da casa. A partire dalle 11 di oggi, i rossoblù del manager Walter Angioi saranno di scena a Parma, sul diamante dell’Oltretorrente. Se al termine della prima fase del campionato le due squadre erano appaiate in classifica con 7 vittorie e altrettante sconfitte, il Cagliari può vantare un percorso ben più soddisfacente nella seconda parte della stagione. I cagliaritani guidano il girone D con 14 vittorie e 2 sconfitte, gli emiliani sono quinti con 6 successi in 16 gare giocate.

In Serie B, trasferta lombarda per la Catalana Alghero, che domani, a partire dalle 10.30, giocherà il doppio incontro in programma in casa del Milano 1946, al Campo Kennedy. I milanesi sono secondi nel girone A con 16 vittorie, due in più degli algheresi, terzi.

Softball. Nell’A2 di softball, la Supramonte si appresta a ospitare la Bulls Rescaldina, che occupa il sesto posto con 11 successi e 15 sconfitte e precede proprio le orgolesi, ferme però a 4 vittorie in 26 gare. Le due partite in calendario si giocheranno domani a Orgosolo a partire dalle 10.

