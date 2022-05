Un altro weekend intenso per il Cagliari Baseball, che dopo la sfida interna persa col Parma campione d’Europa volerà a Senago, dove giocherà due incontri alle 11 e alle 15.30 di domani cercando di portare a casa una preziosa doppietta. I cagliaritani sono terzi nel girone A della Serie A a pari merito col Settimo (4 vittorie e 3 sconfitte), alle spalle della capolista Parma (9 v e 0 s) e Oltretorrente (4 v e 2 s), mentre il Senago è il fanalino di coda con una vittoria in otto partite.

In serie B, invece, la Catalana sarà di scena ad Alghero contro la Junior Parma, che affronterà in gara1 alle 16 di oggi e in gara2 alle 11 di domani, sempre a “Maria Pia”. Gli algheresi, quarti a pari merito con Ares e Piacenza, dovranno fare i conti con i ducali, al momento primi con l’Avigliana grazie al bottino di due vittorie su due.

Softball. Nel girone B dell’A1 scontro in coda tra Nuoro e Parma. Le nuoresi, penultime con due vittorie e sei sconfitte, faranno visita alle emiliane, ultime con cinque sconfitte e un solo successo. Il doppio incontro si giocherà interamente nella serata di oggi, a partire dalle 17 e poi sotto i riflettori.

In A2, invece, la Supramonte Orgosolo, reduce da quattro sconfitte, proverà a sbloccarsi in quel di Novara, dove domani, dalle 11, sarà in campo per disputare il doppio incontro col Porta Mortara. Si tratta di due formazioni che al momento condividono l’ultima posizione nella classifica del girone A, entrambe a secco dopo quattro sconfitte in altrettante partite giocate.

