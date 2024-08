Nel campionato di Eccellenza, il Budoni ha tesserato il difensore centrale Mael Riberon (classe 1999), nella scorsa stagione, nella seconda parte, in Bolivia col Pasione Celeste e, nella prima, in Svizzera col Chaux de Fonds.

In Italia il giocatore francese ha indossato la maglia del Tolentino nel 2022, giocando in precedenza con Engordany, Aguilas, Plus Ultra e Tubize. Arriva anche l’esterno sinistro di centrocampo Hadad Nadir (1999), argentino originario di Olavarrìa, cresciuto con Velez e Olimpo con cui ha esordito in Terza divisione.

© Riproduzione riservata