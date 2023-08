Il Budoni ha tesserato il forte attaccante senegalese, con nazionalità anche francese, Chris Gueye El Hadj Katim. Classe 1994, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Canicattì. In Italia è arrivato otto anni fa giocando col Rende, società che lo aveva prelevato dalle giovanili del Martigues. Poi le esperienze con Corigliano, Gallico, Gallipoli, Calangianus, Muravera, Santacataldese, Lavagnese. Ad ottobre del 2021 ritorna in Francia al Marignane. Poi nuovamente in Italia con Troina, Licata, Paganese e, utlima, Canicattì.

Un giocatore di spessore adatto per la categoria che fa ritorno in Sardegna dopo cinque stagioni. Il Budoni esordirà in Coppa Italia domenica prossima sul campo dell’Ostiamare.

© Riproduzione riservata