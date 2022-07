Giuseppe Meloni e Mauricio Villa, che nella prossima stagione giocheranno assieme nel Budoni (Eccellenza), sono nella top ten dei marcatori che hanno segnato più reti nell’Eccellenza 2021/2022, senza considerare la Coppa Italia. Meloni, che ha vestito la casacca del San Marzano (Eccellenza campana), ha chiuso al quinto posto assoluto con 30 reti dietro Nicola Panico (54 reti con la Città Di Isernia San Leucio Roccasicura), Francesco De Filippo (44 col Calcio Termoli), Daniel Rossi (36 col Sora) e Alfredo Trombino (34 con il Morrone). Ottavo posto con Mauricio Villa, capocannoniere del massimo campionato sardo con 27 gol in parte realizzati con il Budoni e in parte con il Castiadas.

I tifosi del Budoni posso quindi sognare. La società biancoceleste ha tutte le carte in regola per fare ritorno in Serie D. La campagna acquisti e le numerose conferme lo indicano chiaramente.

