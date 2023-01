In un turno di Eccellenza segnato dai rinvii per maltempo (Calangianus-Taloro Gavoi e Villacidrese-Sant'Elena) le squadre che escono meglio dalla domenica di campionato sono Budoni, Ferrini e Monastir. Rallenta la corsa il Latte Dolce, fermato sul 2-2 dal Lanusei e che vede scendere il vantaggio sulla seconda a un punto.

Distanze ridotte. Lo 0-4 con cui il Budoni è passato facilmente a Bonorva sul Bosa è il segnale che i galluresi vogliono lottare per tutti i fronti, sia la promozione diretta in Serie D dal campionato sia con la fase nazionale della Coppa Italia. La formazione di Raffaele Cerbone è ora a -1 dal Latte Dolce e nel prossimo turno può sorpassare i sassaresi, che osserveranno il turno di riposo, ospitando la Nuorese ultima in classifica. Poi sarà proprio il Budoni a riposare, nella giornata del 5 febbraio, prima dello scontro diretto in Gallura di domenica 12. E proprio sulle sfide con le rivali si sta rimettendo in corsa per la salvezza diretta il Monastir, che ieri ha battuto 2-1 l'Iglesias sfruttando al meglio le palle inattive (gol di Sanna e Berghmans rispettivamente da corner e da punizione). Gli uomini di Tonio Madau sono usciti dalle ultime tre, scavalcando l'Arbus sconfitto 3-1 dall'Ossese, e si sono portati a -1 dagli avversari battuti ieri, con la sestultima a -4.

In corsa. Ottimo il momento della Ferrini di Sebastiano Pinna, che da quando ha ritrovato la vittoria il 26 novembre con la Nuorese ha ottenuto sette successi, un pareggio e una sconfitta. I cagliaritani, grazie al 2-1 sulla Tharros, hanno agganciato il Ghilarza al sesto posto e lo hanno fatto nonostante le assenze per squalifica di Paolo Pisano e Alberto Usai, eredità della splendida vittoria in nove contro undici sul Sant'Elena di otto giorni fa. Proprio il Ghilarza è stato protagonista di un pirotecnico 3-3 col San Teodoro, a sua volta agganciato dall'Ossese al terzo posto, in uno degli anticipi di sabato (l'altro Latte Dolce-Lanusei). Rimonta anche per il Carbonia, che supera i fantasmi della finale di Coppa Italia riprendendo nel finale il doppio svantaggio con cui il Li Punti (comunque non più ultimo) si era illuso.

Prossimo turno. Oltre al riposo del Latte Dolce e a Budoni-Nuorese si giocano Arbus-Calangianus, Carbonia-Ossese, Iglesias-Li Punti, Lanusei-Ferrini, San Teodoro-Monastir, Sant'Elena-Ghilarza, Taloro Gavoi-Bosa e Tharros-Villacidrese.

