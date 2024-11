Prosegue la corsa alla vetta del Budoni in Eccellenza che, al momento, condivide la prima posizione in classifica con il Monastir. I ragazzi del tecnico Raffaele Cerbone hanno collezionato 20 punti in otto gare, con sei vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Domenica i galluresi approderanno a Cagliari per disputare il match contro una Ferrini, attualmente, in balia di un periodo nero e col nuovo allenatore Bebo Antinori.

Sulla carta, quindi, la partita dei biancocelesti è abbastanza facile, ma è proprio delle sfide apparentemente più semplici che bisogna avere "paura". Sottovalutare l'avversario è un errore che nel calcio non bisogna commettere e capitan Farris e soci questo lo sanno bene. L'attenzione sull'obiettivo tre punti dev'essere sempre al massimo.

Inoltre, la società del Presidente Fois si prepara all'incontro contro i cagliaritani della Ferrini forte di un nuovo acquisto: in settimana è stato tesserato l'attaccante olandese Edwing Oppong Anane Gyasi, classe 1991. L'esterno sinistro approda in Sardegna dopo l'esperienza in Serie B greca con l'Eolikos ma il suo curriculum calcistico vanta anche l'esordio nei professionisti nel 2010 con il Telstar, compagine militante nell'Eerste Divisie (la seconda serie olandese). Ha vestito anche le casacche delle varie De Graafschap, Twente, Heracles Almelo, Roda, Aalesund (Eliteserien, il massimo campionato olandese), CSKA Sofia (A bulgara), Samsunspor e Boluspor in Turchia, Beitar Gerusalemme (Serie A israeliana) e Kukësi (Serie A albanese), oltre ad aver giocato in Mls. Un giocatore dal passato sportivo importante e che potrebbe essere tra le carte vincenti per la corsa al titolo.

A dirigere il match ci sarà il signor Vincenzo Melis di Ozieri, coadiuvato dagli assistenti Andrea Nurra di Sassari e Marco Navarra di Carbonia. Calcio d'inizio fissato per le ore 15 al campo Piero Polese di Cagliari.

