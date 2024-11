Sarà Bebo Antinori a guidare la Ferrini a partire da domani. La società ha raggiunto nel tardo pomeriggio di oggi l’accordo con il tecnico cagliaritano, che torna così in panchina pochi mesi dopo aver lasciato l’Atletico Cagliari. Nella scorsa stagione, sempre da subentrato, fu protagonista con la formazione di via S’Arrulloni di un gran girone di ritorno con ritmi da big, dopo averla presa in piena zona retrocessione. E lo stesso dovrà fare alla Ferrini, che dopo otto giornate si ritrova penultima a 7 punti col Ghilarza.

Antinori è la scelta della Ferrini dopo le improvvise dimissioni di Sebastiano Pinna, che ha maturato la decisione di lasciare l’incarico nella giornata di ieri, all’indomani della sconfitta per 2-1 sul campo del Villasimius. Oggi l’allenamento lo ha diretto il suo ormai ex vice, Pier Paolo Mura. Con Pinna, i cagliaritani si sono piazzati per due volte al terzo posto e per altrettante hanno partecipato ai playoff regionali: il risultato più alto nella storia del club.

L’esordio di Antinori, che in carriera ha guidato per nove anni il La Palma portandolo fino all’Eccellenza, ma anche la San Marco Assemini, sarà in una partita non certo facile: domenica alle 15 in casa col Budoni, capolista assieme al Monastir e imbattuto.

