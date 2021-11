Domenica scorsa ha segnato un eurogol da 25 metri che non ha dato scampo al portiere del Guspini Fortuna ma ha siglato così il primo gol della importante vittoria del suo Ghilarza. Un mese fa, nella gara con l'Ilva, il giovane centrocampista giallorosso ha raggiunto invece quota 100 presenze in Eccellenza. Stiamo parlando di Stefano Oppo, ghilarzese doc, classe 99, che nonostante la giovane età vanta una grande esperienza con la maglia del suo paese. Ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile arrivando ad esordire in prima squadra a 16 anni il 18 settembre 2016 contro il La Palma Monte Urpinu. E’ un jolly di centrocampo e difesa ma non disdegna di proporsi in avanti e tentare di andare a rete. Tutti ricordano anche il suo gol importantissimo contro l’Orrolese nel campionato 2017/18 per la salvezza matematica. L'atleta ha festeggiato il bel traguardo con una maglia celebrativa. La società punta molto su di lui, nella convinzione che anche in questa stagione potrà dare il suo apporto sotto la guida dell’allenatore Ivan Cirinà. L'atleta è fratello gemello di Roberto Oppo che ha fatto lo stesso percorso di maturazione nel Ghilarza ma che ora gioca in Promozione con la Paulese.

