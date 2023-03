Una piccola realtà sempre pronta ad alzare l’asticella dei propri obiettivi, a conferma di una tradizione per la palla a spicchi ormai consolidata da più di 40 anni. Il Basket Nulvi, punto di riferimento sportivo di un centro di soli 2.700 abitanti, uno dei più piccoli a partecipare ai campionati federali, è grande protagonista sia nel maschile che nel femminile.

La società. Oltre 80 tesserati, un direttivo quasi interamente al femminile, due prime squadre e un fiorente settore giovanile. Una solida realtà. “Abbiamo una bella realtà sportiva – commenta la presidentessa, Mari Vanna Pittalis – con tutto il minibasket, dai 5 anni alla categoria Esordienti. Tra i progetti di stagione la finale di C Femminile. È difficile, siamo un piccolo paese che va a scontrarsi contro un colosso come il Basket 90, che conta 450 tesserati. L’obiettivo principale, però, è quello di portare avanti nell’ambiente nulvese, anche con le prime squadre, femminile e maschile, che ci aiutano ad avere poi in futuro un bacino giovanile”. Il Basket Nulvi è una società nata nel 1982 e sempre in crescita. “Il tutto è iniziato con il maschile – prosegue Pittalis – e pian piano siamo cresciuti. Negli anni ’90 il salto di qualità e l’avvento della femminile, fino all’epopea delle “pazze pazze” che ci ha portato fino alla B nazionale e agli spareggi per la A/2. Terminato quel periodo siamo ripartiti con un nuovo ciclo”.

Serie C Femminile. La squadra occupa stabilmente la seconda posizione, dietro la corazzata Basket 90, in attesa dei playoff. Alla guida Lello Porcu, coach alla seconda esperienza nulvese. “Sono molto felice – commenta Porcu – del comportamento della squadra, grazie anche al grande lavoro fatto con il mio assistente e preparatore atletico Tino Fadda. Il livello medio, rispetto all’anno scorso, è livellato, non ci sono squadre materasso. Il Basket 90 è una bella “gatta da pelare”, sono un’ottima squadra, abituate a vincere. Noi credo possiamo giocarcela. La società ci supporta e dà grande serenità, dando un senso di appartenenza anche a chi di Nulvi non è”. Il massimo obiettivo, dunque, non sembra essere utopia. “Per me – conclude Porcu – è una squadra che può giocarsi la finale. Abbiamo perso solo con il Basket 90, ma in occasione dei playoff conterà anche la componente emotiva e il margine di errore è inferiore”.

Promozione Maschile. Un roster tutto nuovo, creato a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione, che si ripresenta a livello maschile dopo qualche anno di assenza. Quasi tutti esordienti, così come l’allenatore, Marco Onida, alla prima esperienza con una prima squadra dopo tanto minibasket, del quale ancora si occupa. “Il bilancio, in generale, è positivo – esordisce Onida – contando che la squadra è stata creata un mese e mezzo prima dell’inizio del campionato e la poca esperienza dei ragazzi a livello senior. Una squadra giovanissima che a livello di risultati sta pagando l’inesperienza”. Attualmente in sesta posizione, con diverse partite perse di pochi punti, proprio a causa della poca esperienza a livello senior. “Siamo all’esordio e giovanissimi – prosegue Onida - ma il rammarico per le sconfitte di misura rimane. Non ci siamo posti obiettivi a livello di risultati, abbiamo scelto di fare la Promozione per rilanciare anche il basket maschile a Nulvi”.

