Va al 360 GG il derby di Serie A2 sul Città di Sestu. Al PalaKopron, i cagliaritani hanno avuto la meglio per 3-0 grazie ai gol di Chano, Murroni e Caballero. La vittoria consente alla squadra di Podda di entrare in zona playoff, mentre il Sestu resta al penultimo posto con un solo punto.

Sul fondo della classifica a quota 0 c'è la Monastir Kosmoto, battuta 5-1 in trasferta dall'Hellas Verona. Prima sconfitta per la Leonardo, che cade al PalaConi nei minuti finali contro l'Alto Vicentino per 4-2.

Serie B. Continua l'ottimo inizio di stagione del Sardinia Futsal, terzo in classifica grazie al successo nello scontro diretto sul Fucsia Nizza. Buoni pareggi per la Mediterranea, 1-1 sul campo del Leon, e C'è Chi Ciak, 5-5 a Serramanna con il gol del pareggio segnato a 6 secondi dalla sirena. Sconfitte invece per Jasnagora (4-0 contro l'Avis Isola) e Domus Chia (5-3 contro il Real Terracina).

Serie A femminile. Pesante ko dell'Athena Sassari, superata 11-0 dal TikiTaka Francavilla.

Serie A2 femminile. La Mediterranea si conferma al secondo posto del girone B con l'1-0 sul Cus Pisa. Sconfitta amara per la Jasnagora, battuta 4-3 dalla Roma in trasferta. Nel girone A, il Santu Predu ha regolato 4-2 in casa il Bagnolo. Successo in rimonta per l'Arzachena sul campo del Città di Thiene. Il Cus Cagliari è stato invece battuto 5-1 dalla Polisportiva 1980.

© Riproduzione riservata