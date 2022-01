Sul filo della sirena, il 360 GG sbanca Aosta e si conferma al secondo posto nel girone A di Serie A2. I cagliaritani si sono imposti per 2-1 grazie alla rete di Quintairos a soli 19 secondi dalla fine del match. Di Murga il momentaneo 1-1. Al PalaConi, la Leonardo pareggia in rimonta 3-3 contro l'Arzignano. Sotto 3-0 dopo 12 minuti, la squadra di Petruso è riuscita a rientrare in gara grazie ai due giovani Etzi (doppietta) e Siddi. Sconfitta in trasferta per la Monastir Kosmoto, battuta 8-0 dal Lecco. Rinviata la gara del Città di Sestu, che spera di tornare in campo sabato contro il Saints Pagnano.

Serie B. Vince solo il C'è Chi Ciak tra le sarde di B. A Serramanna il successo è arrivato a 2 secondi dal triplice fischio, con il 7-6 firmato da Arrais che ha permesso alla formazione allenata da Serra di battere l'MGM 2000. Sconfitta in casa per 3-2 la Mediterranea, che non è riuscita a fermare l'Orange Asti secondo in classifica. Trasferte amare per Sardinia Futsal (11-0 contro l'Avis Isola) e Domus Chia (14-6 contro lo United Pomezia). Turno di riposo per la Jasnagora.

Femminile. In Serie A non ha giocato l'Athena Sassari. La gara contro l'Audace Verona è stata rinviata a febbraio. In campo le sarde di A2. Venerdì la Jasnagora ha fermato sul 2-2 la capolista Pelletterie, sfiorando anche la vittoria. Ne ha approfittato per accorciare la Mediterranea seconda, che al PalaConi ha superato ieri 6-1 il Firenze grazie alla tripletta di Mendes. Importante successo nel girone A per il Cus Cagliari con il 3-0 nello scontro salvezza con il Top Five. L'Arzachena ha perso 6-4 sul campo del Pero, mentre il Santu Predu è stata battuta 1-0 in casa dalla capolista Vip Tombolo.

