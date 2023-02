Il 360 GG Monastir torna a giocare in casa con l'obiettivo di tornare a fare punti per riavvicinarsi almeno alla zona playout. Sabato la squadra di Diego Podda riceve alle 15 la Fortitudo Pomezia a Sestu per provare allungare la striscia di risultati postivi casalinghi.

Serie A2 e B. Scontro diretto per la Leonardo, che affronta il Lecco in trasferta. I cagliaritani sono terzi – al momento – nel girone A, a pari punti con Lecco e Città di Mestre. Non si gioca in Serie B, fatta eccezione per il recupero del Sestu Città Mediterranea sul campo del Pavia.

Femminile. Sfida ad alta quota per la Mediterranea, che ospita domenica al PalaConi la capolista L84 con l'obiettivo di riavvicinare la vetta. Trasferta veneta per la Jasnagora sul campo dell'Infinity Futsal. In zona salvezza il Cus Cagliari fa visita al Futsal Hurricane, mentre il Santu Predu riceve il Bagnolo per un match salvezza fondamentale. Nel girone B, l'Arzachena affronta in trasferta la Nuova Comauto Pistoia. Impegno esterno anche per lo Shardana Futsal contro Prato, mentre l'Athena Sassari riceve la Roma.

