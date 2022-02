Ha ottenuto buoni riscontri la terza edizione della manifestazione di ciclocross “Fasolbike Città di Sestu”, memorial Salvatore Meloni, organizzata dalla Fasolbike ASD. E’ stata l’ultima tappa della Sardina Cross Cup 2021/2022 e sono stati assegnati i titoli di campioni di categoria per le fasce 60, 40 e 30 minuti.

Fascia 60’. Nella tappa di ieri vittoria di Eros Piras (Donori Bike) davanti ad Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas) che ha vinto il titolo. Terzo Giovanni Giuliani (El Busto Garolfo).

Fascia 40’. Si è imposto il campione regionale Cristian Melis (Donori Bike) davanti al suo compagno di squadra Emiliano Murtas e a Stefano Pani (Monreal Bike).

Fascia 30’. Ennesimo trionfo di Enrico Balliana (Arkitano) seguito da Simone Satta (Siniscolese) e Stefano Dessì (Veloclub Sarroch). Nelle donne Maria Girone (Veloclub Sarroch) ha preceduto Samuela Cappon (Mtb Monastir) e Elisabetta Palermo (Explora Bike).

Numeroso il pubblico presente che ha fatto da cornice al bellissimo circuito allestito nella via Piave lungo l’argine del fiume: 2400 metri tra discese, rampe, ponti e gradinate. “Un autentico spettacolo”, dice Gigi Greco, dirigente della Fasolbike. “Gara tecnica e durissima. Complimenti a tutti gli atleti. Nella prova da 60’ Piras ha preso subito il largo. Ringraziamo coloro che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione, i nostri tesserati, amici e gli sponsor”. Al termine da mangiare e bere per tutti. Un’organizzazione perfetta con speaker d’eccezione Sandro Murru.

Per quanto riguarda i titoli regionali nella fascia 60’ netto successo di Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas –M3), nella fascia 40’ vittoria per Cristian Melis (Donori Bike –M4) e nella fascia 30’ si è imposto Enrico Balliana (Arkitano –ES2). Per le donne fascia 40’ Maria Girone (Veloclub Sarroch –W2). Complessivamente sono state disputate otto gare a cui hanno partecipato194 atleti, di cui 29 donne suddivisi/e in 54 squadre. Numeri importanti. Un movimento, quello del ciclocross, in continua crescita.

Ecco tutti i titoli per categoria: ED Giorgia Melis, ES1 Luca Biancu e Andrea Mattia Balliana, ES2 Elia Poli e Alessandro Santoru, DA Sara Murgia, AL1 Stefano Dessì, Mattia Solferino e Francesco Mereu, AL2 Mauro Deriu, DJ Giulia Contini, W2 Maria Girone, W3 Elisabetta Palermo, M3 Andrea Lovicu, M5 Alessandro Saddi, M6 Stefano Pani e Mauro Valente, M7 Giovanni Manzottu, M8 Salvatore D’Urso e Francesco Garau. Da sottolineare che il sinnaese Alessandro Saddi ha vinto tutte le otto gare della sua categoria.

