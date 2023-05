E’ un turno, quello dei massimi campionati di hockey su prato, che potrebbe allungare le classifiche o addirittura ulteriormente ingarbugliarle. Gli scontri al vertice sono a Cagliari, con Ferrini-Valchisone, a Uras dove si gioca Juvenilia-Tricolore, e Roma con Butterfly-Amsicora femminile. Non sono però i soli incontri dove soffermare l’attenzione.

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Domani al “Maxia” c’è il big match Ferrini-Valchisone. Piemontesi primi e imbattuti, la squadra di Caschili e Ojeda, che non perde da sette turni, insegue al terzo posto a -3. E’ una partita priva di pronostico, in un campionato estremamente equilibrato. Per la Ferrini, che chiude un trittico di fuoco, è comunque un’opportunità per concludere un inseguimento che dura dalla prima giornata.

A Ponte Vittorio Amsicora-Bondeno non passa comunque in secondo piano. A sorpresa la formazione cagliaritana, che non vince da sette giornate è ultima, proprio in coabitazione con gli avversari di domani. Non è proprio l’ultima spiaggia, ma l’Amsicora non può più sbagliare e le ultime prestazioni possono incoraggiare.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE

Butterfly-Amsicora, domenica a Roma, è un match da non perdere. La squadra romana è prima in classifica inseguita dall’Amsicora, a -2, che ha ripreso fiato con il pari di Torino dopo due sconfitte interne di fila. La squadra di Khilko e Carta può contare sul rientro dopo infortunio della bomber Candela Carosso, che al termine della partita risponderà alla attesa chiamata della nazionale italiana.

La Ferrini ospita al “Maxia” l’Argentia, sorpresa in senso negativo della stagione, con solo punto in sette partite e ultimo posto. In un torneo contraddistinto dall’equilibrio, la salvezza della Ferrini passa anche per questa partita, senza dimenticare che il secondo posto è a soli tre punti di distanza.

SERIE A1 MASCHILE

Si decide domani il destino della Juvenilia Uras nella corsa verso la promozione. Al comunale arriva Città del Tricolore, prima a +3 dal team di Stefano Tocco, che per sorpassare deve vincere con largo margine. Un risultato diverso potrebbe consegnare agli emiliani le chiavi della Élite della prossima stagione.

Il Cus Cagliari, con il terzo posto nel girone B in cassaforte, cerca di fermare la capolista Lazio di scena al “Loddo”. Trasferta e spareggio salvezza per l’HT Sardegna, opposto al Cus Pisa che in classifica ha due punti in più.

© Riproduzione riservata