Atleti e atlete del centro equestre Taloro protagonisti alla Coppa Italia di Monta da lavoro, svoltasi a Travaliato in provincia di Brescia.

Una conferma dopo i recenti successi ottenuti ai campionati nazionali ed europei.

Luca Mastio ha conquistato il primo posto nella prova di gimkana, in quella di attitudine e in sbrancamento e il secondo nella prova di addestramento. Primo posto nella prova di addestramento per Annalisa Moro, mentre nella categoria open Marco Cadau è risultato primo in sbrancamento, secondo in Addestramento e gimkana e terzo nel completo.

Tra gli amatori, terzo posto in gimkana per Anna Cadau, mentre tra i debuttanti Salvatore Manca è risultato terzo in tutte le categorie. Infine fra i giovanissimi la prova migliore è arrivata da Stella Pessei, prima nella prova di sbrancamento.

Secondo posto per Rachele Mattu in Attitudine e nella gimkana per Chiara Piu risultata terza nello sbrancamento. Al Centro Equestre Taloro c’è grande soddisfazione: ׂ«portiamo a casa un bagaglio di vittorie da assaporare, sconfitte da accettare, errori da cui imparare, tante emozioni e tanto divertimento».

© Riproduzione riservata