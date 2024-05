L’Amsicora vince e stacca tutti in testa alla serie A Élite maschile, la imita la Juvenilia Uras che vince lo scontro diretto con il Valverde, nel girone B della serie A1, mentre, nell’altro girone, il Cus Cagliari resta al primo posto ma viene raggiunto.

Serie A Élite maschile

Alla fine l’Amsicora ce l’ha fatta, a suon di vittorie è rimasta in perfetta solitudine in vetta alla classifica. Tutto ciò accade con la vittoria a Brà, contro i campioni d’Italia per 2-1, se non è un passaggio di consegne, mancano alcuni dettagli. Piemontesi in piena crisi, un punto nelle ultime sette partite e in piena zona retrocessione. L’Amsicora l’ha vinta nel modo più crudele, con una rete di Davide Giuliani quasi allo scadere. In precedenza vantaggio dello spagnolo Vall Turu e pari del Brà nella seconda frazione.

Riprende fiato la Ferrini che batte il Valchisone 5-4, lascia la zona pericolosa e si avvicina al quarto posto. A risolvere la partita un giocatore che ha fermato il tempo, Vittorio Sirigu, classe 1973, autore di una doppietta. Segna la prima rete, con una deviazione ravvicinata, pari del Valchisone nella seconda frazione, nuovo vantaggio con rigore di Ojeda (fallo su Sulanas). Dopo l’intervallo tris di Edris su corto e immediata rete piemontese. Ultima frazione succede di tutto, Quiroga allunga, ma il Valchisone segna due reti in un minuto e pareggia. Non è finita, attacco della Ferrini, mischia furibonda, spunta Sirigu e la rete della vittoria è sua.

Serie A Élite femminile

A riposo l’Amsicora, ne approfitta il Valverde che allunga a +5. Dopo quattro partite vince la Ferrini, che tira fuori orgoglio e bel gioco nel momento più difficile. A Torino si impone 3-2 sull’Universitaria e risolleva la classifica, ora più tranquilla. Le reti di Josefina Inaudi e Jorgelina Raineri mettono subito le cose in chiaro, Torino accorcia, Granatto segna ma non basta, Eschoyez (ex Amsicora) realizza e tiene in vita la sua squadra. Ma la Ferrini non ha difficoltà a mantenere il comando delle operazioni evitando ogni rischio.

Serie A1 maschile

E’ successo di tutto nel derby tra Cus Cagliari e HT Sardegna, terminato 4-4. Universitari raggiunti in testa dal Bondeno, per l’HT Sardegna un punto dopo due sconfitte. Punteggio altalenante, in dirittura d’arrivo il Cus è avanti 4-3, reti di Tocco, Russo, Abdallah e Gadelkarim, per la squadra di Uras Porru e doppietta di Serra. Gobran segna la rete del pareggio, proteste, espulso il portiere del Cus, dopo un lungo conciliabolo la rete viene annullata e concesso un corto all’HT Sardegna che Serra trasforma.

Nel girone B è il momento della Juvenilia Uras, battuto il Valverde, che lo affiancava in testa, per 2-1, quarta vittoria consecutiva e primo posto, + 1 sul Bonomi (sabato scontro diretto in Lombardia). Vantaggio di Dilber, i siciliani pareggiano e quando pensano di aver messo al sicuro il pari, un corto di Rizwan allo scadere regala vittoria e primato alla Juvenilia.

