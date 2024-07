L’Amsicora alla conquista di Genova. La stagione dell’hockey su prato è terminata con gli eventi nell’ambito di “Genova 2024 Capitale europea dello sport” e l’Amsicora ha fatto il pieno. Nel capoluogo ligure ha vinto la Supercoppa femminile, il titolo Under 16 maschile e come se non bastasse porta a casa cinque riconoscimenti individuali.

Supercoppa

Tra l’Amsicora, fresca campione d’Italia per la nona volta, e la Lorenzoni Brà, vincitrice della Coppa Italia, è sempre una sfida avvincente. Non ha tradito le attese, l’Amsicora ha vinto 6-3 agli shoot out dopo il pari, 3-3, dopo i tempi regolamentari. E’ la prima vittoria dopo sei edizioni, traguardo mancato nel 2019 (dopo scudetto, Coppa Italia, Eurohockey) quando venne battuta dalla Lorenzoni.

A Genova l’Amsicora è passata in vantaggio con Grimbaum, dopo il sorpasso piemontese ha pareggiato due volte con Scarpa e Khilko. Agli shoot out sale in cattedra Cecilia Pastor che para tre conclusioni, mentre vanno a segno Grimbaum, Carosso e Khilko. Pastor è stata premiata come miglior portiere, premio a Maryna Vynohradova per la miglior giocatrice.

Under 16

Ancora l’Amsicora domina le due partite della Final Four giocate all’Arnaldi di Genova e vince il titolo di categoria. Battuto in semifinale il Cus Padova 5-2, e in finale la Tevere per 8-3. La squadra allenata da Mariano Tisera e Giaime Carta ha calato l’asso che porta il nome di Francesco Atzori, 16 anni appena compiti, titolare nella Élite e autore di tre reti in semifinale e ben sette nella vittoriosa finale. Scontati i due premi individuali, miglior giocatore e miglior marcatore. Non è finita, a fare il pieno di riconoscimenti ha pensato Michele Leviani, premiato come miglior portiere.

Per l’hockey sardo è il terzo titolo giovanile stagionale, dopo il Cus Cagliari nell’Under 14 maschile, e la stessa Amsicora nell’Under 12 femminile.

Corso allenatori

Da venerdì a domenica hanno partecipato in sedici al corso allenatori del terzo livello “L3”, che abilita alla guida tecnica nella massima serie. Organizzato dal Comitato Regionale della Federhockey, presieduto da Gianfranco Salaris, con il patrocinio del Coni Sardegna. I docenti che hanno animato il corso sono stati Stefano Tocco, Luca e Stefano Angius, Fernando Jorge e Filippo Treno.

