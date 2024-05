I campionati della serie A Élite maschile e femminile si fermano per lasciare spazio alle coppe europee. Quest’anno, a rappresentare l’Italia, non ci sono squadre sarde. In Croazia c’è il Bra, la Tevere è in Turchia, la Lorenzoni a Vienna.

E’ quindi il torneo di serie A1 maschile a prendere la copertina, con le penultima giornata, dove Cus Cagliari e Juvenilia Uras viaggiano al primo posto nei due gironi.

Nel girone A è il giorno del match point per il Cus Cagliari. A Bondeno, contro la seconda in classifica, sarà una finale, ma gli universitari hanno a disposizione due risultati su tre per festeggiare la promozione nella Élite. Il pareggio regalerebbe loro il salto di categoria, a un turno dalla fine e con tre punti di vantaggio per effetto dei miglior risultati negli scontri diretti. All’andata il Cus vinse 5-1. Nello stesso girone ultima trasferta per l’HT Sardegna, sul campo dell’HT Bologna.

Più complicata la situazione nel girone B con la Juvenilia Uras che si presenta alla volata finale con un punto di vantaggio sul Bonomi e tre sul Superba Genova. La partita con il Cus Padova si gioca al Comunale domani alle 11. Un avversario che sembra aver tirato i remi in barca dopo gli ultimi risultati negativi e il conseguente penultimo posto. Ma deve considerarsi come un’altra finale per la squadra di Tocco, che quando scenderà in campo conoscerà i risultati del Bonomi contro il retrocesso Cus Pisa, e dell’altra gara a eliminazione tra Valverde e Superba.

