È la penultima giornata del Round 1 della Coppa Italia maschile, la volata a tre per due posti nel turno successivo vive il momento decisivo. Una tra Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini resterà fuori, al momento si dividono il primo posto nel Girone D. Stasera lo scontro diretto a Sa Duchessa (ore 15) tra Cus Cagliari e Ferrini, l’Amsicora riposa. Tanti gli scenari possibili, compreso un arrivo a tre. L’Amsicora per ora sta alla finestra, se il Cus vince è già qualificata insieme agli universitari.

La Ferrini ha perso, sabato scorso, il derby con l’Amsicora 4-1, sconfitta e punteggio che hanno complicato il cammino verso il Round 2, per qualificarsi deve vincere con largo margine. Il Cus Cagliari ha giocato e vinto due partite dopo il turno di riposo della prima giornata. È importante chiudere il girone al primo posto, che dà diritto di giocare in casa il Round 2 contro la seconda del Girone C.

Il derby di Uras si gioca stasera al Comunale (ore 15) tra HT Sardegna e Juvenilia. Le due squadre ormai fuori dai giochi scendono in campo per cancellare lo zero dalla casella dei punti.

Classifica: Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini 6, HT Sardegna e Juvenilia Uras 0.

