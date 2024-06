Come piace agli appassionati del thrilling, per vincere lo scudetto bisogna attendere l’ultima giornata. È così nella Élite maschile, con il duello tra Tevere e Amsicora separate da due punti, e nella Élite femminile con la sfida tra Amsicora e Valverde, con la squadra cagliaritana a +1. La Tevere tra gli uomini e l’Amsicora tra le donne giungono alla volata finale avanti di un’incollatura. La stagione che si conclude ha avuto più di un segno distintivo, i campioni d’Italia in carica Brà e Butterfly retrocedono, l’Amsicora cerca il doppio scudetto, come nel 2015, 2016 e 2020 (nell’ultima circostanza i titoli vennero assegnati d’ufficio dopo lo stop ai campionati).

Serie A Élite maschile

L’Amsicora chiude la stagione a Roma contro la Lazio dell’ex Luca Angius, terza in classifica. Per aggiudicarsi il venticinquesimo scudetto deve vincere e sperare che la Tevere non vinca il derby con il Butterfly, in odore di retrocessione dopo cinque sconfitte di fila e il conseguente penultimo posto. Sono queste, due partite dove tutto può accadere con gli intrecci tra scudetto e salvezza.

Chi deve ancora salvarsi è la Ferrini, che ha comunque due squadre alle spalle. Stasera ultima partita al Maxia con il Brà. Dal 2021 le sfide tra le due squadre significavano scudetto e Coppa Italia. Oggi i piemontesi sono già retrocessi, la Ferrini deve vincere senza fare ricorso in caso contrario alla miriade di combinazioni che coinvolgono anche Butterfly, Tricolore e Valchisone.

Serie A Élite femminile

Domani è il giorno dell’Amsicora. Se a Ponte Vittorio batte Torino Universitaria festeggerà lo scudetto numero nove. Scaramanzia chiama prudenza, la partita è ancora da giocare. E da vincere. Domenica scorsa la vittoria con il Valverde e il sorpasso in vetta alla classifica, con la festa mancata delle siciliane. Il Torino dell’ex Eschoyez è già salvo dopo l’ultima vittoria su Milano.

Ultima partita della Ferrini a Roma con il Butterfly. Ferrini salva, romane retrocesse, un anno fa le due squadre disputarono la doppia finale scudetto. Ora le cose sono andate diversamente.

