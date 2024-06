È il giorno della verità per l’Amsicora femminile, quello della speranza per la formazione maschile. Ma c’è anche la Ferrini che vuole festeggiare in anticipo una doppia salvezza e mirare verso posizioni più abituali. Il penultimo turno lascia comunque tutti con il fiato sospeso.

Serie A Élite maschile

La sconfitta di sabato scorso con la Tevere, nuovamente prima in classifica, ha indirizzato il cammino dell’Amsicora nelle ultime due giornate. Per puntare allo scudetto deve vincere e sperare che la Tevere non faccia altrettanto. A cominciare da stasera. A Ponte Vittorio si gioca si gioca stasera Amsicora-Butterfly, a Roma Tevere-Ferrini.

Per l’Amsicora non ci sono vie di mezzo, deve vincere. Il Butterfly è precipitato in piena bagarre salvezza dove non è tra i favoriti.

La Ferrini diventa così arbitro del suo destino e di quello altrui. Con un punto potrebbe festeggiare la salvezza (dipende da altri risultati) e potrebbe fermare la corsa della Tevere verso il suo primo scudetto.

Serie A Élite femminile

La sfida di domani è decisiva. Valverde-Amsicora è lo scontro finale. Hanno corso insieme per tutto il campionato, hanno fatto il vuoto dietro di loro, ora si decide tutto. Il Valverde comanda la classifica con due punti di vantaggio sull’Amsicora che giocherà per un solo risultato. La vittoria e il conseguente sorpasso. Poi ci sarebbe la passerella finale con Torino Universitaria. Diversamente sarà il Valverde a festeggiare, anche se un pareggio lascerebbe aperta una minima speranza.

Ultima partita al “Maxia” per la Ferrini che ospita la Lorenzoni Brà. Manca l’ultimo tassello per festeggiare la salvezza anticipata che potrebbe arrivare se Milano non vince con Torino.

