Fulmine a ciel sereno in casa Buddusò, dopo la pesante sconfitta subita ieri a Porto Torres (1-4), nell'ottava giornata del campionato di Promozione girone C.

Lascia la panchina l'allenatore Gianluca Hervatin, che era subentrato alla quarta giornata (con la compagine a 0 punti) e prima della gara di Porto Torres aveva collezionato 5 punti in 3 partite.

«Lascio per motivi personali», afferma il tecnico turritano ed ex giocatore del Parma. Il Buddusò attualmente è terz'ultimo in graduatoria.

Domenica 27 novembre il Buddusò affronterà in casa la vice capolista Sennori.

