L’anno scorso, di questi tempi, l’Hermaea Olbia ufficializzava Dino Guadalupi alla guida tecnica della squadra che avrebbe affrontato l’ottavo campionato di fila nella A2 femminile di volley.

Ebbene, in vista del prossimo, al via a ottobre, si va verso la conferma del coach brindisino, complice il sesto posto con aggancio dei playoff conquistato dalle galluresi al termine dell’ultima stagione. Aspettando l’ufficialità, il club del presidente Gianni Sarti ha iniziato a muoversi sul mercato a caccia dei primi colpi: l’obiettivo è quello di costruire un roster competitivo col solito occhio alla linea verde che tante soddisfazioni ha dato nelle precedenti annate. Si prova a trattenere qualche giocatrice, mentre è ufficiale l’addio del capitano Giorgia Caforio: dopo tre stagioni, il libero brindisino ha deciso di lasciare Olbia per accasarsi a San Giovanni in Marignano, nella squadra avversaria l’anno scorso dell’Hermaea nel girone A.

In occasione della presentazione come neo giocatrice della Consolini Volley, Caforio ha voluto rendere omaggio alla sua “vecchia” società. “Vorrei ringraziare l’Hermaea Olbia, che, riconoscendomi fiducia in questi 3 anni – ha detto – mi ha dato l’opportunità di esprimermi al meglio per dimostrare tutto il mio valore”.

