Fine settimana da spettatrice per l’Hermaea Olbia. In occasione delle fasi finali della Coppa Italia di A2 femminile di volley, il campionato si prende una pausa.

Così la squadra di Dino Guadalupi tornerà a giocare direttamente a febbraio, ed esattamente domenica 5, ospite della Tecnoteam Albese Volley Como per 6ª giornata di ritorno. Obiettivo: conquistare punti in ottica post season per confermare la zona promozione dopo lo stop casalingo con la Bsc Materials Sassuolo e sfatare il tabù trasferta, con le biancoblù che lontano dalla Sardegna hanno vinto finora una sola volta.

Le galluresi avranno, insomma, tutto il tempo per ricaricarsi. E metabolizzare la sconfitta interna subita dalla formazione emiliana, a segno 3-0 al GeoPalace all’ultimo turno. «La sosta ci servirà a ripartire e ad allenarci sempre meglio, a lavorare per migliorare le cose che abbiamo sbagliato anche domenica contro Sassuolo: speriamo di riuscire finalmente a vincere anche fuori casa», dice Sara Fontemaggi, chiamata a sostituire l’infortunata Kristiine Miilen nelle ultime partite.

Ben 11 punti per lei contro Sassuolo, nel match che ha decretato la fine dell’imbattibilità interna delle biancoblù. «C’è rammarico, perché avremmo potuto sfruttare meglio l’occasione per chiudere il primo set. Più in generale, potevamo fare meglio e di più a muro e in difesa: purtroppo è terminata la nostra imbattibilità in casa», si rammarica Fontemaggi. «Personalmente, ho dovuto ricoprire un ruolo importante che è quello di Kristiine: sono contenta – aggiunge infine la giovanissima schiacciatrice romagnola, classe 2002 – per avere avuto la possibilità di giocare e dare il mio contributo, le mie compagne mi hanno aiutato tanto».

