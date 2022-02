La sconfitta subita ieri per 3-1 in casa del Sassuolo è già storia: domani l’Hermaea Olbia sarà di scena sul campo del Marignano per la 20ª giornata della A2 femminile di volley (si gioca alle 17).

Dove serviranno concentrazione e tutte le energie fisiche e mentali. “In questo momento siamo ancora troppo poco continui: dobbiamo ripartire cercando di contenere i momenti di calo”, avverte il coach delle galluresi Dino Guadalupi in vista dell’incontro con la vice capolista del girone A.

“Sulla fase del contrattacco Sassuolo ci è stata superiore”, fa un passo indietro l’allenatore analizzando il periodo dell’Hermaea, reduce da due sconfitte di fila ma stabile in classifica in zona promozione. “Peccato per il primo set: non siamo partiti bene, ma già a metà avevamo sistemato molte cose. Nel prosieguo della gara siamo stati in grado di offrire degli sprazzi di buonissimo gioco, il terzo set è stato a senso unico per noi”, aggiunge Guadalupi. “Sassuolo ne ha approfittato per rifiatare e sapevamo che sarebbe tornata con grande aggressività. Così è stato, mentre noi abbiamo via via smarrito la lucidità nei colpi”.

Un errore, va da sé, da non commettere domani a San Giovanni Marignano, dove, per strappare punti, l’Hermaea dovrà sfoderare la gara perfetta. Dirigono la sfida le arbitre Marta Mesiano e Antonella Verrascina.

