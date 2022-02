Laddove la difesa ha fatto la differenza, Giorgia Caforio è stata eletta mvp del match contro il Marignano. Nello spettacolare 3-1 imposto ieri a domicilio alla vice capolista del girone A della A2 femminile di volley, il libero dell’Hermaea Olbia spicca per prestazione e personalità.

Vittoria del gruppo. Anche se lei, da buona capitana, traduce tutto in chiave squadra. “Il risultato ci rende felici e premia l’impegno che tutto il gruppo sta dimostrando”, ha spiegato nel post partita della 9ª giornata di ritorno del campionato cadetto. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, avevamo ancora sulle gambe la stanchezza dovuta all’impegno di due giorni prima a Sassuolo, ma nonostante questo siamo scese in campo consapevoli di poter dire la nostra, e fin dall’inizio abbiamo giocato con entusiasmo”.

Una prova super. Valore aggiunto di una prova al limite della perfezione. “Siamo state brave nella fase muro difesa e anche nel fondamentale della battuta, che ci ha permesso di mettere pressione sui loro attaccanti”, aggiunge Caforio. “Abbiamo accusato un calo nel terzo set, ma credo sia comprensibile dopo tutte queste partite ravvicinate, e nel quarto siamo state puntuali nel riprendere il filo del discorso”.

E chiuderlo portando a casa un successo che consente alle galluresi di confermarsi in zona promozione, al sesto posto con 29 punti, alla vigilia del recupero con l’Assitec Sant’Elia, in programma mercoledì (ore 20.30), ancora in trasferta, per la 5ª di ritorno.

