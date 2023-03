C’è un’altra “big” sul cammino dell’Hermaea Olbia nella poule promozione della A2 femminile di volley.

Domani al Geopalace la squadra di Dino Guadalupi se la vedrà con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano delle ex Babatunde e Caforio nell’appuntamento della 3ª giornata. Un impegno tosto, quello contro la terza forza torneo, che non intimidisce tuttavia le biancoblù, che nelle prime due gare perse contro Roma e Montecchio hanno comunque confermato i buoni segnali visti in coda al campionato. “Sono state due gare sicuramente positive”, dice Glenda Messaggi prima di presentare la sfida di domani.

“Con Marignano mi aspetto una gara combattuta, hanno un gioco veloce e una fisicità importante, ma noi venderemo cara la pelle, soprattutto perché giocheremo in casa, dove abbiamo sempre una spinta in più. Conquistare la poule promozione è stata una grande soddisfazione”, aggiunge l’opposto dell’Hermaea. “Personalmente, mi sento molto cresciuta e maturata, e darò il massimo anche in queste ultime gare rimaste”.

Squadre in campo al GeoPalace alle 18: arbitrano Luca Pescatore e Luca Grassia.

