Alla vigilia della trasferta in casa dell’Esperia Cremona Dino Guadalupi chiede all’Hermaea la massima attenzione: “Siamo in serie positiva, e questo ci ha dato consapevolezza e sicurezza, ma per dare continuità ai risultati dobbiamo fare il massimo in ogni campo perché il livello delle formazioni è molto vicino”.

Domani le olbiesi affronteranno la sfida della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley forti del filotto di cinque vittorie. Ma proprio per questo l’anticipo del PalaRadi di Cremona rischia di riservare l’insidia in più dell’appagamento, o, peggio, della sottovalutazione dell’avversario, che in classifica, con 15 punti, segue a 2 lunghezze di distanza l’Hermaea, quarta in zona promozione. “Ogni partita è una gara a se, la classifica in questo momento è molto corta e ancora dice poco”, sottolinea Guadalupi.

“L'Esperia è una squadra che dispone di ottime individualità e di una buona dose di esperienza. In queste ultime gare ha dovuto fare a meno di una titolare come Bellìa, che non sappiamo se sarà disponibile, per cui dovremo prepararci a diverse possibilità che si potranno presentare durante la gara a livello tattico”, dice ancora il coach delle biancoblù, che all’andata si imposero in 4 set, presentando l’incontro.

“Cremona è una squadra che si esprime molto bene nella fase break, per cui ci aspettiamo una partita in cui la qualità dell'attacco sarà determinante date anche le nostre caratteristiche. Del resto – aggiunge infine – sappiamo che saper giocare sotto la pressione del muro-difesa avversario è un aspetto che dobbiamo migliorare nella continuità, soprattutto in gara”.

Squadre in campo alle 16: arbitrano Andrea De Nard e Luca Cecconato, al videocheck Khatra Jaswinder Singh.

© Riproduzione riservata