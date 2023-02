Si è tenuta domenica scorsa ad Elmas la prima prova del campionato regionale Trofeo Gym, kermesse di ginnastica ritmica organizzata dall’Msp Sardegna.

I numeri

Trecento ginnaste in rappresentanza di undici società sportive partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna, hanno inaugurato la stagione 2023. «Siamo molto contente. I numeri stanno aumentando e siamo soddisfatte anche in termini di feedback da parte dei bambini e dei genitori», dice la responsabile tecnico regionale dell’Msp Sardegna per la ginnastica ritmica Martina Melis. Che spiega: «Questo è uno dei tanti tornei che organizziamo, il 26 marzo prossimo sempre ad Elmas ci sarà la seconda prova».

Si tratta di un campionato di livello-base, riservato ad una fascia d’età tra i tre e i diciotto anni, ma sono diversi (per categoria ed età) i tornei organizzati dall’Msp Sardegna. «Il 25 e 26 febbraio a Capoterra si terranno le qualifiche nazionali, un appuntamento importante perché permetterà di accedere alle fasi finali di fine aprile a Viterbo».

Qualifiche nazionali

Sabato 25 febbraio, al Palazzetto dello Sport di via Siena, a partire dalle 16 si sfideranno le ginnaste del torneo “Eccellenza e Serie A”, mentre l’indomani, dalle ore 10, sarà la volta del torneo “Promozionale”.

Melis non nasconde il suo entusiasmo e un pizzico di sano orgoglio. «Solitamente partecipiamo alle finali con otto associazioni affiliate su undici e siamo i più numerosi a livello nazionale, un buon risultato anche in considerazione del fatto che in finale ci facciamo valere portando in alto il nome della Sardegna».

All’attivo ci sono diversi podi conquistati negli ultimi anni. «Il livello sta salendo e anche l’affluenza di pubblico è in aumento», chiude la Melis.

