C’era grande ottimismo in casa Santa Giusta e, alla fine, lo stato d’animo societario è stato premiato dalla federcalcio sarda. La compagine lagunare, dopo il secondo posto nel girone B di Prima Categoria ottenuto nella scorsa stagione, è stata ripescata nel torneo di Promozione regionale.

I festeggiamenti. L’ottimo risultato ottenuto lo scorso maggio, con il torneo di Prima chiuso alle spalle della F. Bellu, aveva dato tanta fiducia al sodalizio del presidente Nicola Garau. Un risultato storico per la comunità, la prima volta che il Santa Giusta calcherà i campi del secondo torneo regionale. “Per il paese – commenta il presidente – è un risultato storico. A noi non risulta che la società sia mai arrivata così in alto. Siamo felicissimi, nelle scorse settimane in tanti ci chiedevano se fosse arrivato questo ripescaggio e alla fine ieri è arrivata l’ufficializzazione. Alla notizia abbiamo festeggiato per le vie del paese, proprio per dare notizia alla comunità del risultato raggiunto”.

L’avventura. Il torneo di Promozione partirà il prossimo 11 settembre con la Coppa Italia di categoria e il 2 ottobre con la prima giornata. Per il Santa Giusta un obiettivo preciso. “Ci piacerebbe – prosegue Cadoni – mantenere la categoria, fare un torneo tranquillo”. Confermata gran parte della rosa, integrata con diversi innesti di rilievo. La prima novità arriva dalla panchina, con Fabrizio Carracoi che prenderà il posto di Gianni Lutzu; nella rosa si segnala, invece, l’arrivo di Alessio Congiu (centrocampista, ex Paulese), del centrocampista Sebastiano Usai e del portiere Nicola Cadoni dall’Arborea, e del bomber Samuele Cabras (ex Ruinas).

