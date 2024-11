Nuovo rinforzo per l'Ossese che gioca il campionato di Eccellenza: la società ha raggiunto l'accordo con Giancarlo Lisai. Classe 1989, originario di Muros, adattabile ai diversi ruoli di centrocampo, è un giocatore il cui curriculum dice tanto sulla sua grande esperienza.

Nell’ultimo decennio ha militato nella Torres tra Serie D e C, per poi passare all’Ancona sempre in Serie C. Nel 2016/2017 ha vestito la maglia del Grosseto e poi della Caratese.

Nella successiva stagione Lisai è rientrato in Sardegna, indossando la maglia biancoverde dell’Arzachena, all’epoca in Serie C. Nuove esperienze poi nella penisola al Lecco e all’Arzignano. Nel 2021 infine il ritorno alla Torres dove contribuì alla promozione in Serie C dei rossoblù.

