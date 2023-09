Gran colpo di mercato del Li Punti che tessera l'attaccante Alessandro Padovani Celin. Il giocatore brasiliano, classe 1989, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Real Giulianova.

Ha già giocato in Italia con Juve Stabia in Serie C e Arzachena in Serie D (dal 2019 al 2021). Ha poi giocato in massima serie in diversi campionati con South China, Volyn Lutsk (Ucraina), Concordia Chiajna (Romania) e Kelantan (Malta). Sarà subito a disposizione del tecnico Cosimo Salis.

