Le Coppe europee fermano i campionati di serie A Élite, la scena è così tutta per la A1 maschile che nel weekend non ha risparmiato colpi di scena. A una giornata dalla fine è tutto da decidere per le due promozioni, una per girone, dove sono in prima fila Cus Cagliari e Juvenilia Uras.

Nel girone A clamorosa sconfitta per 5-1 del Cus Cagliari a Bondeno. Le due squadre sono ora appaiate in testa alla classifica, in perfetta parità negli scontri diretti. Il Bondeno ha infatti restituito il 5-1 del Cus a Sa Duchessa nel girone di andata. Alla squadra di Jorge bastava il pari per festeggiare la promozione nella serie A Élite, è stata addirittura in vantaggio per la prima mezzora grazie alla rete di Anwar. Dopo l’intervallo il Bondeno è stato incontenibile, ha pareggiato dopo due minuti e passato in vantaggio dopo altri nove minuti. A quel punto il Cus, che doveva difendere le quattro reti di vantaggio dell’andata, è calato ulteriormente, ha subito altre due reti, ha battuto due corti (uno salvato sulla linea) e, a pochi secondi dalla fine quinta rete del Bondeno. Si decide tutto sabato prossimo con Cus Cagliari-HT Bologna e Potenza Picena-Bondeno.

Nel girone B una nuova goleada della Juvenilia Uras, che ha battuto 7-1 il Cus Padova. Resiste quindi all’assalto del Bonomi a -1 e del Superba a -3. La vittoria del Bonomi ha dell’incredibile, contro il retrocesso Cus Pisa era sotto 5-1, nell’ultimo quarto ha segnato cinque reti vincendo la partita 6-5. Così resta in corsa e potrebbe approfittare dello scontro diretto di sabato prossimo a Genova tra Superba e Juvenilia. La squadra di Tocco ha rischiato nelle fasi iniziali, quando il Cus Padova ha battuto un rigore parato dal portiere Michele Piras. Poi c’è stata solo la Juvenilia con doppiette di Rizwan e Dilber, e reti di Mura, Traficante e Garau.

I migliori marcatori del campionato sono Gadelkarim del Cus Cagliari nel girone A, Rizwan davanti a Dilber entrambi della Juvenilia nel girone B.

