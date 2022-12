Sarde a mani vuote nel girone G di Serie D. Domenica scorsa si è giocata la penultima giornata e tutte le quattro formazioni isolane hanno perso.

Inaspettata la sconfitta interna dell’Arzachena contro l’ex cenerentola Nola. Gli smeraldini sono fuori dalla zona playoff. L’Ilvamaddalena è caduta sul campo dell’Artena ed ora rischia di essere risucchiata in zona playout. La Costa Orientale Sarda, quartultima, non riesce a superare il mal di trasferta: ko 1-0 col Tivoli. Ancora peggio l’Atletico Uri, che perde con la Palmese e scivola in ultima posizione e che, invece, il problema lo ha in casa dove non ha mai vinto.

Il tecnico dell’Arzachena, Marco Nappi forse per la prima volta ha parlato di prestazione da dimenticare. Le aspettative era ben diverse. Non ha invece demeritato l’Ilva come ha dichiarato il tecnico Aldo Gardini. Un episodio ha condannato i biancocelesti. La Cos nelle ultime sei gare esterne ha raccolto un punto. I gialloblù hanno recriminato per la direzione di gara.

© Riproduzione riservata