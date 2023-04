Dopo aver ottenuto tre medaglie un mese fa, all'International Karate Championship Malta Open, Gino Emanuele Melis si prende il titolo di campione italiano federale. L'atleta di Quartucciu, che fa parte della Nazionale ma è anche avvocato e presidente del Consiglio comunale, ha conquistato l'oro nella specialità Kumite singolo (pesi massimi, battendo Gianfranco Galante in finale) e l'argento nel Kumite a squadre, aggiungendo al suo già illustre palmarès il nono titolo nazionale e salendo a quota ventidue medaglie tricolori (ha poi vinto due europei e altrettanti mondiali).

La soddisfazione. «Sono molto contento della mia prestazione e del risultato ottenuto, non tanto per le medaglie vinte quanto per l'atteggiamento avuto sul tatami: non ho mollato fino alla fine», afferma Melis, premiato due volte tra i migliori atleti sportivi sardi negli ultimi anni.

«Appena rientrato dalla Competizione Internazionale a Malta mi sono dovuto mettere subito sotto per prepararmi al meglio per il titolo italiano, dovendo pure stringere i denti per un infortunio al piede sinistro. Faccio i complimenti ai miei avversari, perché hanno dimostrato tanta qualità sul tatami».

Fra i sardi, nella due giorni disputata lo scorso weekend a Rimini, Umberto Cancemi ha vinto nella categoria Cadetti Juniores la medaglia d'oro. Per Melis prossimo impegno a Manchester l'8-9 luglio, nel Campionato Internazionale che sarà l'anteprima degli Europei in programma in Grecia.

