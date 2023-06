Gianpaolo Degortes, 57 anni di Olbia, è il nuovo allenatore dell'Oschirese, formazione appena retrocessa dal campionato di Promozione, dopo lo sfortunato playout contro il Coghinas. L'accordo con l'esperto tecnico, che ha tra l'altro vissuto splendide stagioni in panchina nella "nemica" storica Berchidda, è stato raggiunto con la dirigenza granata nei giorni scorsi in un bar di Olbia. Come ai vecchi tempi: davanti a un buon bicchiere di vermentino fresco e salsiccia rigorosamente sarda.

«Una cosa che mi è piaciuta moltissimo - chiosa Degortes -. Sperando che il brindisi sia stato di buon auspicio per la prossima annata calcistica».

I presupposti in effetti sembrano esserci. «Riconfermata la rosa della passata stagione - spiega il vice presidente Giovanni Torru, ex difensore di Tempio e Ozierese ai tempi dell'Interregionale -. Il nostro obiettivo è risalire di categoria il più presto possibile. Ma naturalmente bisognerà fare i conti con gli avversari». Ad ogni modo la rosa sarà rinforzata. «Con la società siamo alla ricerca di tre elementi di sicura affidabilità - precisa ancora il tecnico Degortes -. Alcune trattative sono avviate e dovrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni». Dopo le vicende di questi giorni l'ambiente calcistico oschirese, sempre caldo e appassionato, sta vivendo un nuovo sussulto. Digerire la retrocessione non è stato infatti facile.



