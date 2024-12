È Gianni Lutzu il nuovo allenatore del Silanus, compagine che prende parte al torneo di Prima Categoria (girone C). La scelta per sostituire Cristian Lai è ricaduta, dunque, su Lutzu, tecnico esperto che in passato ha guidato anche Santa Giusta, Sanverese e Folgore Oristano. “Mister Lutzu – si legge nella nota della società – tecnico di grande esperienza e riconosciuta professionalità nelle diverse categorie dilettantistiche, ha accettato l’impegno di rimettersi in gioco per dare un contributo importante al progetto tecnico della nostra prima squadra. La Società ripone piena fiducia nelle competenze e nella visione del nuovo allenatore, certa che saprà valorizzare il potenziale del gruppo e affrontare con determinazione le sfide del campionato di Prima Categoria”. Attualmente, dopo le prime 10 gare di campionato, la squadra ha 6 punti all’attivo (1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte), occupando il terz’ultimo posto in classifica. Al nuovo tecnico il compito di guidare il gruppo verso la zona salvezza, che attualmente dista 4 lunghezze. “A Mister Lutzu – conclude la nota – va il nostro più caloroso benvenuto in nero azzurro e l’augurio di un percorso nel quale le soddisfazioni possano corrispondere alla volontà e all’impegno dell’intero gruppo e della Società”.

