Il Castelsardo, compagine che milita nel campionato di Prima Categoria girone E, ex grande del calcio sardo, affida la panchina a Gianluca Pinna, 53 anni, ex allenatore di Olmedo, Bonorva, Atletico Uri e giovanili dell'Alghero, ai tempi delle serie C. Il neo allenatore dei rossoblù prende il posto del portotorrese Emanuele Riu, esonerato dopo tre giornate, con cui la squadra aveva collezionato solo un pareggio. Fatto non gradito alla dirigenza che ha deciso per il suo esonero, nonostante il tecnico avesse vinto la passata stagione il campionato di Seconda Categoria.

La squadra era stata affidata momentaneamente a Giuseppe Palmas, ex centrocampista del Castelsardo dei tempi d'oro e allenatore delle giovanili. Ora l'arrivo di Gianluca Pinna, dopo la prima vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Badesi (2-1).

"Ho visto molto impegno - dichiara il nuovo tecnico -. Ma la squadra deve migliorare in diversi aspetti tattici. Il nostro girone è molto duro, bisognerà lavorare parecchio per ottenere risultati dignitosi".

Il Castelsardo nel prossimo turno (martedì 1 novembre) sarà impegnato nella difficile trasferta di Valledoria, terzo in graduatoria.

