La salvezza ottenuta alla penultima giornata grazie alla vittoria sul campo del Porto Cervo, e ora l’annuncio: Gian Mario Rassu lascia la guida tecnica della Polisportiva Thiesi (promozione girone C).

L’allenatore originario di Siligo non sarà più l’allenatore dei neroverdi che ha traghettato in questi ultimi cinque anni, quattro dei quali giocati ad alti livelli (tra cui una vittoria di campionato di prima categoria e un play off per la promozione in eccellenza perso), e quello di questa stagione, disputata con una rosa under 20.

“La decisione di lasciare il Thiesi era maturata già durante il campionato – ha dichiarato Rassu -. Sono stati cinque anni stupendi, abbiamo sempre lottato per vincere. Abbiamo fatto un lavoro intenso e sono contento per aver rispettato tutti gli obiettivi prefissati. Devo anche ringraziare per il suo grande aiuto Lorenzo Uneddu”.

Ora potrebbero aprirsi nuovi scenari. “Ho grossi stimoli per affrontare un’altra avventura – ha concluso -. Qualcosa si sta già muovendo, adesso valuto le offerte”.

Antonio Caria

