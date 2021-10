Ormai è lui il campione degli allievi fantini che corrono in Inghilterra. Come Frankie Dettori nel 1989. Marco Ghiani sarà incoronato sabato ad Ascot vincitore dell'Apprentice Jockeys Championship All Weathers delle corse in piano. Nella competizione iniziata il 1° maggio il vantaggio del ventiduenne fantino di Silì è ormai incolmabile: ha 51 vittorie, ben 16 in più del secondo, o meglio della seconda visto che si tratta di Saffie Osborne. E per il terzo gradino del podio è in lotta un altro allievo fantino sardo, Stefano Cherchi, sassarese di 20 anni, che se la gioca in un avvincente testa a testa con Thore Hammer Hansen.

Non è una esagerazione accostare Marco “Linus” Ghiani a the King, Frankie Dettori, anche perché il fantino emigrato nella patria del purosangue inglese ha ottenuto in questa stagione ben 80 vittorie e 157 piazzamenti (solo alcune corse erano valide per l'Apprentice Championship) superando il milione di sterline vinte.

Neppure la brutta caduta da cavallo di agosto lo ha fermato. Nove giorni dopo il leggero infortunio Ghiani ha vinto una corsa di gruppo 3 a York.

© Riproduzione riservata