Fulvio Cabiddu è il nuovo presidente della Figc del Sulcis Iglesiente.

Il 70enne di Carbonia, ex calciatore, succede nella carica a Marco Fenu. Centrocampista con esperienze in serie C, giocatore fra l’altro di Monteponi Iglesias e di Vittoria Ragusa, si occupava l’anno scorso sempre per la Figc del territorio dell’attività di calcio di base.

Oltre al presidente Cabiddu, l’organigramma è composto sempre da Marco Fenu che resta vice, Gianni Uda è il segretario, Fabio Cacciarru addetto a seguire le attività di base, poi fanno parte del direttivo Ignazio Baldanza, Roberto Biccheddu, Carlo Scontus.

«Riporremo la massima attenzione al potenziamento dei settori giovanili – anticipa Fulvio Cabiddu – vero cuore pulsante del calcio nel sud ovest sardo».

