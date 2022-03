Un altro Sardara nella stanza dei bottoni del club biancoblù: Francesco Sardara assumerà la carica di nuovo amministratore delegato della Dinamo. Sassarese, 24 anni, figlio del presidente Stefano, il nuovo Ad che entrerà in carica dal primo aprile ha conseguito la Laurea in Scienze dei servizi giuridici, Business/Managerial Economics dell’Università di Sassari e Master in Core Insurance Program presso l’Università Bocconi di Milano. Tutt’ora è il CFO (Chief Financial Officier) del gruppo americano Acrisure che un anno fa ha acquisito Double S Insurance Broker, la società guidata da Stefano Sardara, per rafforzare la sua presenza in Europa.

Francesco Sardara dichiara: “Nel corso degli anni ho imparato a conoscere le dinamiche di una società in continua evoluzione diventata ormai punto di riferimento del panorama italiano ed europeo insieme al brand Dinamo, riconosciuto e riconoscibile ovunque. E’ un ruolo importantissimo e ricoprirlo nella squadra dove sono cresciuto, ormai diventata una vera e propria famiglia, nella propria città e nella propria terra, è un grandissimo motivo d’orgoglio. Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la società a raggiungere risultati importanti sia in Italia che in Europa, consolidando quello che è stato costruito negli anni, conservandone appieno l’integrità e la salute, portando il nome di Sassari e del club ai livelli che sono sempre stati di sua competenza.”

