Le prove multiple sono un’opera di perfezione, regolarità, dove tutto deve combaciare senza sbavature. Un’opera di cui Francesco Alpigiano si rende autore in maniera impeccabile. Il giovane nuorese, portacolori dell’Atletica Sport è Vita, ha siglato il 18 settembre il nuovo record sardo Under 16 nell’Esathlon con 4068 punti a Mariano Comense. Una gara di rilievo quella a cui è stato invitato l’atleta di Roberto Meloni, capace di migliorarsi nettamente e di proiettarsi su livelli ancora più alti.

Alpigiano, protagonista di una stagione in netta crescita, ha realizzato la terza migliore prestazione nazionale stagionale nella specialità tra i Cadetti, candidandosi come uno dei nomi da tenere maggiormente d’occhio in vista del Trofeo delle Regioni dell’1 e del 2 ottobre a Caorle. Leve lunghe le sue, elasticità nella corsa, mobilità spiccata nei movimenti. I suoi punti di forza sono il salto in lungo, in cui presenta un personale da 6,43, e gli ostacoli dove ha corso la distanza dei 100 in 14’’41. Ma non solo, perché Alpigiano è dotato anche di una buona forza nei lanci e di una egregia resistenza che gli consente di ben figurare nelle prove multiple.

“Siamo soddisfatti di questo record sardo di categoria, la gara è stata di alto livello e molto combattuta. Peccato per il vento contrario che ci ha penalizzato soprattutto nei lanci’’, il commento del tecnico Roberto Meloni. “Francesco sta crescendo bene, al Trofeo delle Regioni lotteremo per una medaglia. Attualmente si allena 5 volte a settimana, il prossimo anno passerà Allievo e introdurremo anche la palestra: è un ragazzo che ha ampi margini di crescita e che può regalarsi soddisfazioni importanti’’.

