Mancava solo l’ufficialità che adesso, finalmente, è arrivata. L’esperina Francesca Zucca è stata convocata per i campionati Europei Juniores in vasca lunga che si terranno dal 5 all’11 luglio a Otopeni in Romania. Una convocazione importante, che premia l’impegno della giovanissima ranista capace di distinguersi sin dagli esordi a livello nazionale.

Il 2022 della Zucca parla nitidamente: ai Tricolori assoluti primaverili, dal 9 al 13 aprile a Riccione, l’allieva di Marco Cara ha stabilito tre primati regionali assoluti sui 50, 100 e 200 rana, conquistando due ottavi posti sui 100 e 200 rana oltre alla finale B sui 50. Tutto questo gareggiando a distanza di ventiquattr’ore tra una gara e l’altra, fattore che non ha certo intimorito la Zucca che, nonostante abbia solo sedici anni, ha mostrato intelligenza nel gestire le proprie forze e un approccio alla gara molto maturo. Una maturità intravista già lo scorso anno quando sbaragliò la concorrenza andando ad imporsi ai Tricolori di categoria estivi sui 100 rana. Una vittoria di peso, al primo anno di categoria, che mostrò alle migliori interpreti del panorama nazionale il valore di uno dei talenti più cristallini del nuoto isolano.

La sua tana è la piscina di via Pessagno a Cagliari, da sempre fucina di talenti e punto di riferimento per tante generazioni di nuotatori sardi: allenamenti ben mirati, dalle prove veloci alla resistenza, senza tralasciare il potenziamento e gli esercizi per perfezionare la tecnica, decisiva soprattutto nelle fasi finali di gara. La sua convocazione agli Eurojunior, arriva a distanza di un anno esatto da quella di Alice Maggioni e Samuele Congia che, l’anno scorso a Roma, colse un superbo sesto posto sui 50 stile libero. “Siamo molto soddisfatti, per Francesca e per la nostra squadra è una grande occasione di crescita oltre che motivo di orgoglio’’, sottolinea Marco Cara, tecnico della Zucca, che della serietà e del duro lavoro ha fatto i suoi punti cardine. “Questa convocazione è frutto di un cammino importante che stiamo svolgendo da anni’’, conclude, “e che proseguirà con sempre più entusiasmo. Valuteremo, adesso, le gare di avvicinamento in modo da arrivare agli Europei al massimo della forma, così da onorare la manifestazione al meglio delle nostre capacità’’.

