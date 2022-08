Una Torres ancora imballata dalla preparazione (si è allenata di mattina) subisce il brio di un Latte Dolce più motivato – anche dalla sconfitta di domenica col Li Punti in Coppa Italia – e più brillante fisicamente. Finisce 1-1 l'amichevole giocata sul campo sintetico della Lanteri Sassari.

Nel primo tempo la Torres si è schierata con questo 4-3-3: l'ex del Latte Dolce Carboni tra i pali; difesa con Lombardo, Antonelli, Dametto e Liverani; centrocampo con Lora, Bonavolontà e Suciu; in attacco Sanat, Diakite e Lisai.

Stesso modulo per il Latte Dolce, con Congiunti in porta; retroguardia con Piredda, Cabeccia, Serra e Tuccio; a centrocampo Nurra, Saba e Marcangeli; attacco con Salaris, Celin e Kaio.

Nel primo tempo meglio il Latte Dolce con il rapidissimo Kaio che sulla sinistra ha creato per sé tre tiri (ottimo Carboni in porta) e poi si è procurato la punizione che al 23' Cabeccia ha messo in rete con una staffilata ad aggirare la barriera.

Nel secondo tempo Torres rivoluzionata dal tecnico Greco, meno cambi invece per Giorico. I rossoblù hanno palesato difficoltà nella costruzione e Cabeccia ha sfiorato il raddoppio ma la sua conclusione, ancora da calcio piazzato, è finita sul palo.

All'89' su corner svetta il difensore Carminati che insacca di testa per il pareggio.

